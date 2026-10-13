Santiago Abascal, de VOX, ha presentado a Jordan Bardella en el Nueva Economía Fórum. Durante el evento, Abascal destacó la importancia de la frontera del Tarajal, afirmando que no es solo un asunto español, sino también europeo.

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Desde VOX, se enfatiza en la implicación de Europa en el refuerzo de la frontera sur de España, destacando que lo que sucede allí concierne también a Francia y al conjunto del continente.

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