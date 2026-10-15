Vox Ceuta ha lanzado un mensaje contundente llamando a la recuperación de Ceuta. Según la cuenta oficial del partido, es el momento de actuar utilizando el sentido común.

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Santiago Abascal, líder de Vox, ha compartido un video motivacional en el que enfatiza la importancia de este mensaje para todos los rincones de España. El video completo está disponible en la cuenta de Twitter de Abascal.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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