En un video compartido por Vox Ceuta, se muestra cómo Santi Abascal, acompañado por @redondo_pacheco, fue recibido ante el Monumento a los Caídos por España en Ceuta.
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El mensaje original, publicado por Santi Abascal en sus redes sociales, agradece a la ciudad de Ceuta y exclama consignas a favor de su liderazgo y del sentimiento nacional.
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Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.
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