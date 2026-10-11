Vox Ceuta ha compartido un mensaje de Santiago Abascal en el que hace un llamamiento a los ciudadanos españoles con vistas a las próximas elecciones.

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Abascal subraya que los españoles «deben saber que nos lo jugamos todo» y enfatiza que ese día «no hay excusas, ni familiares, ni laborales, ni deportivas, ni de aficiones».

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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