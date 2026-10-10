Vox Ceuta ha emitido críticas hacia la administración de Vivas, señalando la proliferación de viviendas ilegales en Ceuta en los últimos 25 años bajo su liderazgo.

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En una declaración, @ymerelo_ ha calificado de «oportunista y triunfalista» la noticia sobre la actuación futura, alegando falta de respaldo en la realidad.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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