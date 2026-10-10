El presidente y portavoz de Vox Ceuta, @redondo_pacheco, ha participado en la misa celebrada en honor a los patronos de Ceuta, San Daniel y Compañeros Mártires. La ceremonia tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora de África.
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Durante el acto religioso, @redondo_pacheco expresó su petición de protección para la ciudad de Ceuta en estas fechas conmemorativas.
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