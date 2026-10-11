Santiago Abascal, líder de VOX, ha señalado que «lo más urgente es recuperar Ceuta». Estas declaraciones fueron realizadas en el contexto de una crítica a las relaciones actuales entre España y Marruecos.

Lee tambien: Vox Ceuta comparte entrevista de Santiago Abascal

Abascal cuestionó cómo permite España que Marruecos «entre y salga» del país, afirmando que esto es una consecuencia de tener un «candidato marroquí en España» refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón.

PUBLICIDAD

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Vox Ceuta difunde crítica de Abascal a Sánchez