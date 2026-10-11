Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales una entrevista de Santiago Abascal publicada en ABC en la que es tajante sobre la protección de las fronteras.

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Abascal, líder del partido, aboga por el despliegue permanente del Ejército y la Armada para vigilar las costas. Asimismo, propone que las vallas se transformen en muros altos y los espigones sean mucho más grandes.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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