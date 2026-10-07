@redondo_pacheco ha exigido al Gobierno que el Comité de Situación evalúe los daños causados por la invasión, denunciando una falta de transparencia hacia los ceutíes.

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El partido critica que la consejera informe solo a la Audiencia Nacional, sugiriendo que el foco del Gobierno está en los juzgados en lugar de en la ciudadanía.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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