El magistrado instructor de la causa contra Begoña Gómez ultimaría su paso al ejercicio privado de la abogacía tras alcanzar el límite tope de edad de 72 años en la carrera judicial.

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MADRID — El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid hasta su reciente retiro forzoso, prepara su salto al ejercicio privado de la abogacía. Según han confirmado fuentes de su entorno cercano, el ya exjuez ultima los preparativos para la apertura de una firma legal propia y se encuentra en plena búsqueda de un espacio en el centro de la capital para instalar sus dependencias profesionales.

El movimiento del magistrado se produce apenas dos semanas después de cumplir los 72 años, edad tope fijada por la Ley Orgánica del Poder Judicial para el retiro obligatorio en la magistratura. Peinado abandona la judicatura tras liderar durante más de dos años la mediática y polémica instrucción judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

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Cierre de una instrucción controvertida y paso al sector privado

La trayectoria de Peinado en la jurisdicción penal quedó marcada en su tramo final por la apertura del juicio oral contra la esposa del jefe del Ejecutivo y su asesora personal, Cristina Álvarez, una decisión adoptada en las vísperas de su jubilación formal. La investigación, iniciada en la primavera de 2024 tras una querella promovida por la organización Manos Limpias, derivó en una profunda pugna procesal con la Fiscalía y las defensas, que han solicitado de forma sistemática el sobreseimiento de las actuaciones.

Con su salida de los juzgados de Plaza de Castilla y su inminente incorporación al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Peinado iniciará una nueva etapa profesional en el sector privado, proyectando el establecimiento de su bufete en una ubicación emblemática de la capital a pocas semanas de que la causa que instruyó comience a ser juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial.