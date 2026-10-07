Vox Ceuta cuestiona al Gobierno del PP por no haber activado un plan de ayudas a autónomos y pymes. Según @redondo_pacheco, a pesar de contar con un presupuesto de casi 430 millones, el Ejecutivo ha optado por otras prioridades.

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El reclamo fue compartido a través de la cuenta oficial de Vox Ceuta en redes sociales, donde se señala que los recursos están disponibles pero no se utilizan en apoyo a estos sectores.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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