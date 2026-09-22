Hoy, el secretario general de Vox, @Igarrigavaz, ha visitado Ceuta para observar de primera mano las consecuencias de lo que el partido denomina como «invasión».

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Según Vox Ceuta, esta situación es promovida por Marruecos y consentida por Sánchez. Durante su visita, @Igarrigavaz ha reafirmado el compromiso del partido de devolver a todos los «invasores» a su país de origen.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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