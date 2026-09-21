Santiago Abascal, líder de Vox, ha dirigido un mensaje al Partido Popular de Ceuta recordando que ganó las elecciones en Ceuta en 2019 y denunció una invasión en 2021.

Lee tambien: PP critica postura de Marlaska sobre seguridad en Ceuta

Abascal criticó la declaración de persona non grata hacia él impulsada por «los islamistas, los socialistas y la abstención del PP», instando al señor Vivas a tomar medidas para corregirlo.

Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

Lee tambien: MDyC Ceuta critica falta de transparencia en traslados de migrantes