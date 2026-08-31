CEUTA.– VOX Ceuta ha reclamado formalmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma que intensifique de inmediato la inspección y el control sobre diversos establecimientos hosteleros ubicados en la Gran Vía. La formación política hace así eco de las reiteradas denuncias ciudadanas de vecinos y viandantes que alertan sobre problemas de ruido, molestias a la tranquilidad pública y presunto consumo de sustancias estupefacientes en pleno centro de la ciudad.

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Según traslada el partido, algunos de estos locales se han transformado en puntos habituales de concentración de personas migrantes que permanecen en la ciudad tras los acontecimientos de julio, generando un clima de creciente malestar en uno de los principales espacios públicos de Ceuta.

Petición de explicaciones a Alberto Gaitán

El presidente de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha dirigido sus exigencias de forma directa al consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán. La formación solicita conocer con detalle si se han realizado inspecciones recientes a dichos locales, el resultado de las mismas y las medidas correctoras o sancionadoras adoptadas en caso de haberse detectado irregularidades.

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Redondo ha sido crítico con la gestión del Ejecutivo local, acusando a la Administración de Juan Vivas de inacción administrativa y de eludir sus responsabilidades. Desde VOX recuerdan que, al margen de las competencias estatales en materia de extranjería y fronteras, la Ciudad Autónoma ostenta competencias propias sobre el control de licencias, horarios, ruidos y cumplimiento de las ordenanzas de convivencia en la vía pública.

«Vivas y Gaitán no pueden utilizar a Sánchez como excusa para no ejercer ni siquiera las competencias que sí tienen», ha aseverado Redondo, insistiendo en que no hacer cumplir la normativa municipal en materia de actividad hostelera constituye «una decisión política».

Exigencia de acción policial y administrativa

El grupo político ha anunciado que requerirá por las vías formales toda la documentación relativa a los controles desarrollados por la Policía Local y la Consejería de Gobernación en esta arteria de la ciudad. Asimismo, solicitan que, ante cualquier indicio de tráfico o consumo de sustancias ilícitas, las actuaciones se trasladen de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

VOX concluye su pronunciamiento reclamando «menos discursos y más acción de gobierno», instando al Gobierno de la Ciudad a utilizar los recursos y cuerpos administrativos a su alcance para restaurar la normalidad en el centro urbano y advirtiendo de que pedirán responsabilidades políticas si se demuestra la falta de intervención ante las denuncias presentadas.