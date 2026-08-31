CEUTA.– El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha remitido una carta formal dirigida a la ministra de Sanidad para solicitar una rectificación y aclaración pública tras las manifestaciones realizadas por la titular del departamento ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El colectivo médico considera injusto que se vincule a los facultativos que se concentraron durante su reciente visita a la ciudad autónoma con los insultos y faltas de respeto que la representante pública pudiera haber recibido.

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Desde el SMC han sido tajantes al condenar «cualquier insulto, amenaza o falta de respeto dirigida contra un representante público». Sin embargo, denuncian la generalización surgida a raíz de las palabras de la ministra en sede parlamentaria, donde afirmó haber atendido a todos los colectivos excepto a quienes la insultaban a las puertas de la Delegación del Gobierno.

El sindicato subraya que es «imprescindible diferenciar con absoluta claridad» a quienes profirieron dichas expresiones reprobables de los médicos que se encontraban allí concentrados. Según trasladan en el escrito, la única frase pronunciada por el grupo de facultativos fue: «Señora ministra, los médicos de Urgencias queremos hablar con usted». «Ese fue el supuesto ‘insulto’ de los médicos: pedir hablar con su ministra», señalan.

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Una reunión de 15 minutos y la diferencia con el INGESA

Asimismo, el Sindicato Médico de Ceuta ha querido matizar la afirmación del Ministerio de haberse reunido «con todos» durante su estancia en la ciudad. El SMC detalla que el encuentro directo con los representantes médicos no superó los quince minutos de duración, un tiempo que califican de «difícilmente suficiente» para comprender la grave crisis asistencial y la presión extraordinaria que los profesionales llevan semanas soportando.

Por otro lado, la organización sindical ha hecho especial hincapié en la distinción entre los gestores y los sanitarios que trabajan en primera línea: «Reunirse con el INGESA no es reunirse con los médicos. El INGESA representa a la Administración sanitaria; los médicos son quienes están en Urgencias, en las guardias, en las consultas y delante de los pacientes. Escuchar a la Administración no sustituye a escuchar a quienes prestan la asistencia», recuerdan, señalando que la sanidad en Ceuta depende de forma directa del Ministerio de Sanidad.

El comunicado concluye reclamando el mismo respeto para los profesionales médicos que el que se le debe a la figura de la ministra, e instando a una aclaración pública que limpie la imagen de los facultativos ceutíes. «Los médicos de Ceuta no la insultaron. Los médicos de Ceuta le pidieron hablar con usted», concluyen.