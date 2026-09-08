VOX ha presentado una querella contra el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. La acción legal se fundamenta en presuntos delitos de prevaricación y colaboración con el terrorismo, según indican desde la formación.

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La iniciativa surge tras los acontecimientos referidos como la «invasión de Ceuta». En declaraciones difundidas por @gaceta_es, VOX califica al actual gobierno de «lacayo».

Publicación original de Vox Ceuta: ver en redes sociales.

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