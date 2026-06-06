La European Digital Identity Wallet permitirá a los ciudadanos europeos guardar y compartir documentos oficiales desde una aplicación móvil, con uso voluntario y validez en los Estados miembros.

La Unión Europea avanza en la creación de una cartera digital común que permitirá a los ciudadanos llevar en el teléfono móvil documentos oficiales como el DNI, el carnet de conducir, certificados académicos, información sanitaria y otros datos personales verificados.

El proyecto, conocido como European Digital Identity Wallet o Cartera Europea de Identidad Digital, busca facilitar la identificación de los ciudadanos ante administraciones públicas, empresas y servicios digitales en cualquier país miembro de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, esta herramienta permitirá almacenar y compartir documentos digitales de forma segura, además de firmar electrónicamente trámites y documentos.

La nueva cartera digital funcionará como una aplicación móvil emitida o reconocida por cada Estado miembro. Su objetivo es que una persona pueda acreditar su identidad o aportar información concreta, como su edad, su permiso de conducción o una titulación, sin tener que mostrar necesariamente todos sus datos personales. Bruselas defiende que el sistema estará basado en criterios de seguridad, privacidad y control por parte del usuario.

De acuerdo con el calendario europeo, los Estados miembros deberán ofrecer al menos una cartera digital a ciudadanos, residentes y empresas antes de que termine 2026. A partir de ese despliegue, 2027 será un año clave para su adopción y uso más amplio en servicios públicos y privados dentro del territorio comunitario.

Uno de los documentos que podrá integrarse en este sistema será el permiso de conducir digital. La Comisión Europea ya trabaja en manuales técnicos para que la licencia móvil pueda funcionar dentro de la cartera europea y sea reconocida como prueba del derecho a conducir en los países de la Unión.

El uso de esta cartera será voluntario. Los ciudadanos podrán decidir si quieren digitalizar sus documentos o continuar utilizando únicamente el formato físico. La intención de Bruselas no es eliminar de inmediato los documentos tradicionales, sino ofrecer una alternativa digital válida, interoperable y segura.

En España ya existen antecedentes de este proceso de digitalización. La aplicación miDGT, lanzada por la Dirección General de Tráfico, permite llevar en el móvil el permiso de conducir y el permiso de circulación del vehículo con la misma validez legal que los documentos físicos dentro del territorio nacional.

Además, la DGT permite consultar desde miDGT datos técnicos y administrativos del vehículo, como el distintivo ambiental, el estado del seguro o la situación de la ITV, lo que convierte la aplicación en una herramienta de gestión para los conductores.

La digitalización del DNI también avanza en España. El Real Decreto 255/2025 regula la versión digital del Documento Nacional de Identidad y contempla su virtualización en dispositivos móviles mediante comunicaciones seguras, sin comprometer las garantías de identificación del documento físico.

Con la futura cartera europea, la UE pretende dar un paso más: que estos documentos no solo sirvan dentro de cada país, sino que puedan utilizarse de forma coordinada en todo el espacio comunitario. Esto permitiría simplificar trámites como registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, acceder a servicios públicos, firmar contratos o acreditar datos personales ante entidades autorizadas.

El reto principal será garantizar que el sistema sea seguro, fácil de usar y respetuoso con la privacidad. Para ello, la UE trabaja en especificaciones comunes y pruebas piloto que buscan asegurar que las carteras nacionales puedan comunicarse entre sí y funcionar bajo los mismos estándares.