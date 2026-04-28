El sindicato defiende que los trabajadores actuales deben tener preferencia frente a contrataciones externas, basándose en su experiencia y en los precedentes de la empresa.

CEUTA | La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Servilimpce ha lanzado una petición formal a la dirección de la empresa: que las próximas vacantes en el área de administración se cubran mediante promoción interna. El sindicato sostiene que el talento de la propia plantilla debe ser la primera opción antes de buscar perfiles fuera de la organización.

Valoración del talento interno

Para CCOO, esta medida es una cuestión de justicia y reconocimiento. Argumentan que los empleados actuales ya han demostrado su compromiso y trayectoria, y que permitirles ascender es la mejor forma de fortalecer la estructura de la empresa.

«Apostar por el talento interno no solo reconoce el trabajo ya realizado, sino que contribuye a mejorar la motivación y la cohesión del equipo», señalan desde el sindicato.

Requisitos y coherencia organizativa

La propuesta de la formación sindical no es absoluta, pero sí jerarquizada. El plan propuesto establece una hoja de ruta clara:

Prioridad absoluta: Si hay trabajadores en la plantilla que cumplen con la titulación y los requisitos, la plaza debe ser para ellos. Apertura al exterior: Solo en el caso de que ningún empleado interno cumpla con el perfil técnico exigido, se debería abrir la convocatoria a candidatos externos.

CCOO apoya esta solicitud en la coherencia con procesos anteriores. Según recuerdan, Servilimpce ya aplicó este modelo de éxito en las recientes convocatorias para puestos de capataces y conductores, donde la promoción interna fue la vía principal de acceso.

Un modelo de gestión más justo

El sindicato insiste en que este sistema garantiza la igualdad de oportunidades y fomenta la transparencia. Al ofrecer un horizonte de crecimiento profesional, la empresa no solo retiene conocimiento valioso, sino que incentiva el desempeño diario de sus funciones.

Por último, CCOO ha instado directamente a la dirección a mantener esta línea de actuación en las próximas convocatorias, consolidando un modelo basado en la meritocracia y el aprovechamiento de los recursos humanos propios.