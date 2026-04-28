La quinta semana de ‘MasterChef 14’ dejó una de las noches más sorprendentes de la edición. El talent culinario de La 1 elevó el nivel de exigencia con tres pruebas de gran dificultad y terminó con la expulsión de Paloma, una de las concursantes que muchos aspirantes veían como favorita para llegar lejos en el programa.

La entrega también tuvo un momento especialmente emotivo cuando Maggie anunció que está embarazada, una noticia que sorprendió tanto a sus compañeros como al jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja.

Una primera prueba inspirada en la nouvelle cuisine francesa

El primer reto de la noche llevó a los aspirantes a reproducir platos emblemáticos de la nouvelle cuisine francesa, con elaboraciones inspiradas en el restaurante Zalacaín. La exaspirante Ofelia Hentschel fue la encargada de repartir los platos, mientras que el chef Carles Gaig participó en la valoración junto al jurado.

La prueba dejó claras diferencias entre los concursantes. Javier fue uno de los mejores gracias a un punto de cocción casi perfecto, mientras que Inma también recibió buenas valoraciones por una elaboración rica y muy similar a la original.

El resto de aspirantes no corrió la misma suerte. Camilla y Germán fueron criticados por presentar platos demasiado grasos, Annie no alcanzó la finura esperada, Carlota falló en el emplatado y Paloma recibió una de las valoraciones más duras por un puré que, según el jurado, no funcionó.

Maggie anuncia su embarazo en el plató

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó durante la primera prueba, cuando Maggie compartió con todos sus compañeros que está embarazada. La aspirante explicó que se enteró de la noticia el mismo día que entró en el programa.

El anuncio emocionó al plató y sorprendió al jurado. Maggie se mostró feliz por poder compartirlo, aunque también reconoció la tristeza de no poder vivir ese momento junto a su marido dentro del programa.

Prueba de exteriores en el Club Financiero Génova

La segunda prueba trasladó a los aspirantes al Club Financiero Génova, en Madrid, donde cocinaron por primera vez en una cocina profesional. Allí tuvieron que preparar un menú diseñado por el chef Nino Redruello para un total de 60 comensales.

Los equipos quedaron divididos en dos grupos. El equipo rojo, capitaneado por Inma, estuvo formado por Carlota, Annie, Germán y Pepe. El equipo azul, liderado por Javier, contó con Paloma, Maggie, Camilla, Chambo y Gema.

La presión del servicio pasó factura. Los nervios, los errores de organización y los fallos en las elaboraciones marcaron el cocinado. El jurado fue especialmente crítico con la actitud del equipo azul, cuyos platos no alcanzaron el nivel esperado.

En cambio, el equipo rojo logró convencer con sus entrantes, su primer plato y el postre, lo que le permitió imponerse y salvarse de la prueba de eliminación.

Una prueba final con sabor africano

La prueba de expulsión tuvo como protagonista la gastronomía africana. Los delantales negros tuvieron que pujar por tiempo para conseguir las recetas que después debían reproducir.

La chef Mayra Adam Chalé visitó las cocinas para presentar sus elaboraciones, mientras que algunos protagonistas del programa ‘Únicos’ participaron en la cata final.

Gema y Chambo fueron los aspirantes mejor valorados por conseguir trasladar al jurado al universo culinario africano. Camilla también logró salvarse con una elaboración solvente. En la cuerda floja quedaron Paloma, Javier y Maggie.

Paloma, expulsada de ‘MasterChef 14’

Finalmente, el jurado decidió que la aspirante que debía abandonar las cocinas era Paloma. La decisión desconcertó a muchos de sus compañeros, ya que era considerada una de las favoritas de la edición.

La joven se despidió con emoción, entre lágrimas pero manteniendo la sonrisa. Agradeció la experiencia vivida en el programa, aseguró que había aprendido mucho de sí misma y destacó el apoyo recibido por parte de sus compañeros.

Aunque su salida ha sido una de las más inesperadas de la temporada, Paloma todavía podría tener una oportunidad si el programa celebra la tradicional repesca.

Una noche decisiva en ‘MasterChef 14’

La quinta entrega de ‘MasterChef 14’ confirmó que la competición entra en una fase más exigente. Las pruebas son cada vez más técnicas, los errores pesan más y el margen para recuperarse empieza a reducirse.

La expulsión de Paloma y el embarazo de Maggie marcaron una noche cargada de emoción, tensión y sorpresas. El concurso sigue avanzando con una edición cada vez más imprevisible, en la que ningún aspirante parece tener garantizada su continuidad.