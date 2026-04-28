El Día del Trabajador 2026 se celebra el viernes 1 de mayo y será festivo en todas las comunidades autónomas de España. Al tratarse de una fiesta laboral de ámbito nacional, el descanso se aplicará de forma general en todo el país, por lo que oficinas, centros educativos, bancos y buena parte de los comercios permanecerán cerrados.

El calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado recoge la relación de fiestas laborales para 2026 comunicada por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Entre las fiestas nacionales figura el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, que este año cae en viernes y permite disfrutar de un puente de tres días en toda España.

Dónde es festivo el 1 de mayo de 2026

El viernes 1 de mayo de 2026 será festivo en todo el territorio nacional. Esto incluye las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Territorio ¿Es festivo el 1 de mayo de 2026? Andalucía Sí Aragón Sí Asturias Sí Baleares Sí Canarias Sí Cantabria Sí Castilla-La Mancha Sí Castilla y León Sí Cataluña Sí Comunidad Valenciana Sí Extremadura Sí Galicia Sí Comunidad de Madrid Sí Región de Murcia Sí Navarra Sí País Vasco Sí La Rioja Sí Ceuta Sí Melilla Sí

Al caer en viernes, el Día del Trabajador generará un puente del 1 de mayo que se extenderá hasta el domingo 3 de mayo para la mayoría de trabajadores y estudiantes.

Qué se celebra el Día del Trabajador

El Día del Trabajador, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores, tiene un origen reivindicativo. La fecha recuerda las movilizaciones obreras de Chicago de 1886, cuando miles de trabajadores reclamaron la jornada laboral de ocho horas.

Aunque para muchas personas el 1 de mayo es una jornada de descanso, su significado histórico está ligado a la defensa de los derechos laborales, la mejora de las condiciones de trabajo y las reivindicaciones sindicales. Por este motivo, cada año se celebran manifestaciones y actos públicos en numerosas ciudades españolas.

¿Hay puente en toda España?

Sí. En 2026, el 1 de mayo cae en viernes, por lo que el calendario permite un fin de semana largo en toda España. El descanso se extenderá del viernes 1 al domingo 3 de mayo para quienes no trabajen durante el fin de semana.

Este será uno de los puentes más claros del calendario laboral de 2026, ya que no depende de decisiones autonómicas ni de traslados de festivos.

Qué pasa en Madrid con el 2 de mayo

La Comunidad de Madrid tendrá también marcado en su calendario el sábado 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. El calendario laboral regional de 2026 incluye el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y el 2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, al caer el 2 de mayo en sábado, no supondrá un día adicional de descanso para quienes ya libran durante el fin de semana. La Comunidad de Madrid ha confirmado en su calendario laboral de 2026 que la región contará con 12 festivos autonómicos y nacionales, además de los dos festivos locales que fija cada ayuntamiento.

En el caso de la ciudad de Madrid, esos festivos locales serán el 15 de mayo, San Isidro, y el 9 de noviembre, Nuestra Señora de la Almudena.

Un festivo nacional para iniciar mayo

El Día del Trabajador 2026 llega justo al inicio de mayo y permitirá a millones de personas disfrutar de un puente de tres días. A diferencia de otros festivos autonómicos, el 1 de mayo se celebra en toda España, por lo que no habrá diferencias entre comunidades.

La única particularidad destacada será la Comunidad de Madrid, donde el 2 de mayo también figura como fiesta regional, aunque este año coincida en sábado. Por tanto, el descanso efectivo será el mismo puente de viernes, sábado y domingo que en el resto del país.