La vicepresidenta celebra la «batalla gruesa» contra el PSOE por el decreto de vivienda y llama a la movilización masiva para forzar su aprobación en el Congreso.

Tras el insólito plante de los cinco ministros de Sumar en el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reaparecido este lunes para bendecir la estrategia de confrontación con sus socios del PSOE. En un acto cargado de simbolismo en el Congreso, Díaz ha instado a su espacio político a mantener la «entereza» y seguir dando la batalla interna para arrancar medidas que, según ella, los socialistas jamás defenderían por voluntad propia.

«La batalla fue gruesa», ha reconocido Díaz, quien ha felicitado explícitamente a sus compañeros por el órdago del viernes. Para la líder de Sumar, el episodio no fue un «paripé», sino la única vía para lograr un decreto de vivienda que ahora depende de una aritmética parlamentaria casi imposible.

El «manual de resistencia» de Sumar

El discurso de la vicepresidenta y sus ministros ha dejado claro que la cohesión del Gobierno de coalición está supeditada a la visibilidad de su agenda:

Ernest Urtasun: El ministro de Cultura ha lanzado un dardo directo a Pedro Sánchez, pidiéndole que el PSOE no se «autoimponga vetos» por miedo a perder votaciones en el Congreso. «No nos temblará el pulso ante los intereses económicos», advirtió.

El ministro de Cultura ha lanzado un dardo directo a Pedro Sánchez, pidiéndole que el PSOE no se «autoimponga vetos» por miedo a perder votaciones en el Congreso. «No nos temblará el pulso ante los intereses económicos», advirtió. Mónica García: La ministra de Sanidad ha respondido con ironía a las críticas de la oposición y de sectores del PSOE: «Bienvenidos todos los ‘paripés’ que le ahorren 600 euros a las familias».

La ministra de Sanidad ha respondido con ironía a las críticas de la oposición y de sectores del PSOE: «Bienvenidos todos los ‘paripés’ que le ahorren 600 euros a las familias». Antonio Maíllo: El líder de IU ha anunciado que, frente al «minuto» que Sánchez le dedicó al decreto de vivienda, Sumar dedicará «un mes de movilización» para presionar a los grupos parlamentarios.

Unidad estratégica ante la incertidumbre de 2027

El acto ha servido para proyectar una imagen de unidad granítica en un momento de máxima fragilidad para el espacio a la izquierda del PSOE. Con las elecciones generales de 2027 en el horizonte y la incógnita de quién recogerá el testigo de Yolanda Díaz tras su renuncia a ser candidata, Sumar ha decidido que su mejor campaña electoral es la insurrección controlada dentro del Consejo de Ministros.

El reto: Convencer a los socios de investidura

Pese al optimismo exhibido, el decreto de vivienda se enfrenta a un muro en el Congreso. Junts y PNV ya han manifestado su rechazo, lo que convierte la victoria de Sumar en Moncloa en un posible fracaso legislativo. La estrategia de Díaz ahora pasa por «movilizar a todo el mundo» para que la presión social obligue a los partidos de derecha nacionalista a retratarse en una votación que marcará el futuro de la legislatura.