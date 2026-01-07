Lo nunca visto en casi diez ediciones de La isla de las tentaciones. La paciencia de Sandra Barneda, conocida por su inquebrantable temple frente al fuego, ha saltado por los aires este martes, 6 de enero de 2026. La presentadora catalana se vio obligada a interrumpir la grabación y abandonar su puesto tras ser incapaz de moderar un violento enfrentamiento entre la concursante Almudena y la tentadora Cristina.

Un cara a cara fuera de control

La tensión en la hoguera de las chicas alcanzó su punto de ebullición con la entrada de Cristina, la soltera que ha puesto en jaque la relación de 11 años entre Almudena y Darío. Lo que debía ser un intercambio de reproches bajo la mediación de Barneda se convirtió rápidamente en un espectáculo de gritos e insultos cruzados que impidió cualquier tipo de diálogo:

Los ataques de Almudena: La novia de Darío, fuera de sí, tildó de «cobarde» a la soltera en repetidas ocasiones: «No eres reina ni de tu casa».

La novia de Darío, fuera de sí, tildó de «cobarde» a la soltera en repetidas ocasiones: «No eres reina ni de tu casa». La provocación de Cristina: La tentadora no se quedó atrás, acusando a Almudena de ridiculizar a su pareja y atacándola con su vestuario: «Llevas el luto por tu relación de 11 años».

El estallido de Sandra Barneda

Tras varios intentos fallidos por poner orden y pedir respeto hacia su figura como presentadora, Barneda pronunció las palabras que ya son historia del formato: «¡A tomar por saco! Me voy. Yo no aguanto esto». Acto seguido, se levantó de su asiento y se alejó de las cámaras, dejando a las participantes en un silencio sepulcral y desconcertadas.

La periodista tuvo que refugiarse a pocos metros, en la orilla de la playa, para recuperar el aliento. Fue la propia Almudena quien, entre sollozos y visiblemente arrepentida, acudió a buscarla para pedirle perdón: «Sandra, perdóname, te prometo que ya no voy a faltar más al respeto».

Un regreso con advertencia

Aunque la presentadora accedió finalmente a retomar la hoguera, su regreso estuvo marcado por la indignación. Barneda calificó lo sucedido como un «espectáculo bajo» y exigió «un poco más de dignidad» a las chicas para afrontar sus problemas. «Me tenéis que respetar un poco… esto no puede volver a ocurrir», sentenció con dureza antes de continuar con la ceremonia.

Este incidente se suma a una temporada especialmente convulsa para Almudena, quien semanas atrás ya protagonizó otro momento crítico al lanzar la tablet del programa directamente al fuego de la hoguera.