Un hombre de nacionalidad marroquí ha sido detenido este martes en el paso fronterizo de Bab Sebta cuando intentaba acceder a Ceuta con cerca de 35 kilos de hachís escondidos en su coche. Los hechos se produjeron en una de las jornadas más complicadas en la frontera, marcada por largas e inhumanas colas para cruzar desde Marruecos, según informa El Faro de Ceuta.
El arrestado, de 54 años, viajaba acompañado de su esposa y de su hijo, menor de edad, con el objetivo de aparentar un desplazamiento familiar normal. Sin embargo, la actitud del conductor levantó las sospechas de los agentes de Aduanas, que procedieron al registro del vehículo, un Fiat Croma con matrícula española.
Durante la inspección, los funcionarios localizaron 34,4 kilos de hachís ocultos en cavidades próximas a la rueda de repuesto. La droga, distribuida en bloques de distintos colores, fue inmediatamente intervenida, al igual que el vehículo utilizado para su transporte. El varón fue detenido en coordinación con la Policía destinada en ese paso fronterizo.
Este suceso se produce apenas 24 horas después de otro caso similar registrado en la misma frontera, donde fue arrestado otro ciudadano marroquí con 48 kilos de hachís escondidos también en un vehículo del mismo modelo. En ambos casos, los detenidos viajaban acompañados de menores, una práctica habitual para simular la normalidad de un viaje familiar y evitar sospechas.
Tal y como recoge El Faro de Ceuta, el paso del Tarajal continúa siendo una de las principales vías de entrada de droga procedente de Marruecos hacia Ceuta, lo que obliga a intensificar los controles en unas infraestructuras que no siempre están preparadas para soportar el volumen de tránsito. Durante el pasado mes de diciembre se produjeron numerosos decomisos, no solo de hachís, sino también de pastillas y cocaína.