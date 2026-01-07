La ciudad de Ceuta cuenta hoy con un servicio farmacéutico de guardia distribuido por distintas zonas, asegurando la atención a los ciudadanos tanto en horario diurno como nocturno.

En la zona centro, la farmacia de guardia es NIETO, cuya ubicación puede consultarse fácilmente a través de Google Maps, facilitando el acceso a los usuarios que necesiten medicamentos o asesoramiento farmacéutico durante el día.

Para el campo exterior, la farmacia designada es CRUZ BLASCO, también localizada en Google Maps, garantizando la cobertura sanitaria en esta área de la ciudad.

Asimismo, el turno de noche estará atendido por PUYA C.B., farmacia que permanecerá abierta durante la madrugada y cuya localización está igualmente disponible en Google Maps, asegurando la atención urgente fuera del horario habitual.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de acudir a las farmacias de guardia únicamente en caso de necesidad, con el fin de mantener un servicio eficaz para todos los ciudadanos.