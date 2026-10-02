Santiago Abascal, líder del partido Vox, ha enfatizado la preocupante situación de la vivienda en Ceuta, donde según él, existen 80.000 españoles amenazados de desahucio. Estas declaraciones surgen en un contexto donde el Gobierno se encuentra en pleno debate sobre la convalidación de dos decretos de vivienda, considerados cruciales por fuentes del Ejecutivo.

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En los pasillos del Congreso, Abascal ha manifestado su deseo de que se convoquen elecciones generales lo más pronto posible, aunque ha insistido en la necesidad de que sean «transparentes» y «sin trampa». A su juicio, la crisis de la vivienda está siendo ignorada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de desviar la atención mediante acciones que generan violencia en la calle.

Abascal ha criticado directamente a Sánchez por la situación crítica que enfrenta Ceuta y ha expresado que el Gobierno tiene una «responsabilidad criminal» por lo que está sucediendo en el país. Además, relaciona el problema de la vivienda con la entrada en España de más de cinco millones de inmigrantes en los últimos cinco años, resaltando la falta de recursos para atender a ambos grupos.

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La importancia del voto de Junts se ha convertido en un asunto crucial para la aprobación de los decretos de vivienda. Dicho partido ha expresado su intención de votar en contra, lo que podría obstaculizar el avance de las propuestas gubernamentales. Desde el Ejecutivo se ha dejado claro que no se retirarán los decretos y se pretende mantener la presión sobre los grupos de la oposición.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado entrar en detalles sobre un posible adelanto electoral, enfocándose en la solución de la crisis de vivienda. Ella considera que esta es una prioridad que debe ser atendida de manera urgente.

El clima social en Ceuta es tenso debido a las crecientes preocupaciones por la vivienda, una situación que ha llevado a movilizaciones en la ciudad. La convalidación de los decretos de vivienda se define como un momento crítico para la población, y la presión sobre el Gobierno es palpable entre los ciudadanos que reclaman soluciones efectivas a esta crisis.