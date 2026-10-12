MDyC Ceuta ha criticado las declaraciones de Vox, especialmente aquellas referidas al barrio del Príncipe. Según MDyC, se ha afirmado que «esto era un barrio español» y que «ya no viven ahí más españoles».

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El mensaje cuestiona las palabras del líder local de Vox, hechas en presencia de su jefe y un invitado francés, añadiendo que finalmente recula diciendo que «bueno hay españoles pero de origen marroquí». MDyC insiste en recordar el Artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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