La instalación de tiendas de campaña en la Puerta del Sol, como parte de las protestas por la crisis de la vivienda, ha generado un debate sobre los límites del derecho de reunión y las posibles sanciones que pueden imponerse a los participantes. Según Legálitas, aunque la Constitución protege el derecho de reunión pacífica y sin armas, esta garantía no implica un derecho ilimitado a ocupar permanentemente el espacio público.

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La duración de la acampada, las condiciones en las que se desarrolla y sus efectos sobre el entorno son factores que influyen en la valoración jurídica. No existe una multa automática por participar en la acampada, y no cualquier molestia justifica su disolución. Las manifestaciones en lugares públicos deben comunicarse a la autoridad competente, que en Madrid es la Delegación del Gobierno, con una antelación de entre diez y treinta días, salvo en casos de urgencia.

La falta de comunicación no convierte automáticamente una protesta en ilegal, pero puede acarrear responsabilidades administrativas para los organizadores. La instalación prolongada de tiendas puede entrar en conflicto con las normas que regulan el uso de espacios públicos, lo que podría dar lugar a sanciones por ocupación no autorizada o incumplimiento de ordenanzas municipales.

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La Ley de Seguridad Ciudadana considera infracción leve la ocupación de la vía pública en contra de lo decidido por la autoridad, sancionable con multas de 100 a 600 euros. La desobediencia o resistencia a la autoridad, cuando no constituye delito, es una infracción grave con multas de 601 a 30.000 euros. Las autoridades pueden intervenir si justifican la decisión, y la disolución de la protesta debe ser el último recurso.

Las resoluciones que prohíban o modifiquen una reunión pueden ser recurridas judicialmente. La Administración debe explicar las limitaciones y las circunstancias que justifican su actuación. La acampada prolongada puede aumentar las posibilidades de que se considere una ocupación continuada, pero no hay un número de noches específico que convierta automáticamente una protesta en ilegal.