La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) reunirá el miércoles 30 de septiembre en el Palacio Real de Valladolid a expertos del Ministerio de Defensa y profesores e investigadores de la UEMC para analizar la desinformación como amenaza para la seguridad internacional.

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‹ › Foto 1 de 2 La UEMC analiza la desinformación como amenaza a la seguridad internacional

Las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa, bajo el título 'Nuevas amenazas a la Seguridad Internacional: la desinformación en la Zona Gris', abordarán los riesgos que plantea la difusión deliberada de información distorsionada para las sociedades democráticas.

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La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero las nuevas tecnologías han multiplicado su capacidad de difusión, permitiendo que grandes cantidades de contenidos lleguen a amplias audiencias en muy poco tiempo. Entre sus posibles efectos están el descrédito de responsables políticos y de las instituciones democráticas, la interferencia en procesos de toma de decisiones y la polarización política.

La jornada comenzará a las 9:00 con la inauguración a cargo del General de brigada de Infantería Vicente Martínez Ribera y del rector de la UEMC, David García López. La primera ponencia, 'Guerras Híbridas y Zona Gris: La metamorfosis de los conflictos', será presentada a las 9:15 por Juan Billón Laá.

El programa incluye diversas intervenciones sobre el panorama internacional y el impacto de la desinformación, concluyendo con un debate a las 13:00.