Los cinco sindicatos de la Policía Nacional en Málaga han solicitado al Gobierno y a la Dirección General de la Policía un aumento de efectivos y recursos para combatir el crimen organizado en la ciudad. Esta petición surge tras una serie de tiroteos recientes que han alarmado a la población y evidenciado la expansión de la violencia más allá de la Costa del Sol occidental.

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Los sindicatos destacan dos incidentes graves ocurridos en Málaga en los últimos días. El 18 de septiembre, Nacho, un joven de 20 años, fue asesinado a tiros en el barrio de Barcenillas. La investigación sugiere que fue confundido con un sicario, ya que no tenía vínculos con el crimen. Cinco días después, un hombre de 47 años y nacionalidad turca fue tiroteado mientras cenaba en una terraza de Muelle Uno, en un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

Las organizaciones sindicales, que incluyen a JUPOL, SUP, CEP, UFP y SPP, advierten que «no podemos permitir que los tiroteos terminen formando parte del paisaje cotidiano de Málaga». Señalan que la Policía Nacional lleva años enfrentándose a organizaciones criminales internacionales cada vez más complejas y violentas, y que los recientes episodios muestran que sus actividades pueden extenderse a áreas residenciales, comerciales y turísticas.

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A pesar de valorar la extensión del Plan Costa del Sol a Málaga capital y los refuerzos policiales, los sindicatos consideran insuficientes las medidas extraordinarias tras cada incidente grave. Por ello, exigen un aumento estructural de las plantillas, refuerzos en unidades especializadas en narcotráfico y crimen organizado, y más medios materiales y tecnológicos.

Finalmente, subrayan que el problema afecta a toda la sociedad cuando los enfrentamientos ocurren en lugares frecuentados por ciudadanos ajenos a estas actividades. Insisten en la necesidad de una respuesta «firme, estable y permanente frente al crimen organizado» para garantizar la seguridad en Málaga.