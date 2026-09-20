Castellón vs AD Ceuta FC
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Ficha del partido
- Jornada: 8 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 4 de octubre de 2026, 17:00 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal de Castalia
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta visita a Castellón en la jornada 8 de Segunda División. El partido se juega el domingo 4 de octubre de 2026, 17:00 h (hora peninsular).
Cómo llegan
- Castellón — 1º con 16 pts. Últimos partidos: W W W W D
- AD Ceuta FC — 22º con 0 pts. Últimos partidos: L L L L L
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Castellón
|16
|6
|5
|1
|0
|12
|2
|W W W W D
|2
|Eibar
|15
|6
|5
|0
|1
|12
|4
|W W W W W
|3
|Mallorca
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|W W D W L
|4
|Girona
|10
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|W L W W L
|5
|Las Palmas
|10
|5
|3
|1
|1
|7
|6
|W D L W W
|6
|Sporting Gijon
|10
|6
|3
|1
|2
|5
|4
|W L L W W
|7
|Tenerife
|10
|6
|3
|1
|2
|7
|8
|L W D L W
|8
|Almeria
|9
|5
|3
|0
|2
|8
|4
|W W L L W
|9
|Oviedo
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|1
|W D W L D
|10
|Burgos
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|6
|W D D L W
|11
|Real Sociedad II
|8
|6
|2
|2
|2
|8
|7
|L W D D W
|12
|Granada CF
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|D L W W D
|13
|Sabadell
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|4
|L W W D D
|14
|Leganes
|8
|5
|2
|2
|1
|3
|3
|L D W W D
|15
|Celta de Vigo II
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|L W L W D
|16
|Cordoba
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|13
|W L L L W
|17
|Eldense
|5
|6
|1
|2
|3
|4
|8
|L W D L D
|18
|Valladolid
|4
|5
|1
|1
|3
|2
|7
|L W D L L
|19
|Cadiz
|3
|6
|0
|3
|3
|6
|9
|L L L D D
|20
|FC Andorra
|3
|6
|1
|0
|5
|9
|13
|L L L L L
|21
|Albacete
|1
|6
|0
|1
|5
|4
|10
|L D L L L
|22
|AD Ceuta FC
|0
|5
|0
|0
|5
|2
|15
|L L L L L
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