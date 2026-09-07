AD Ceuta FC se enfrenta al Burgos Club de Fútbol en la jornada 5. El partido promete ser un emocionante encuentro en el que ambos equipos buscarán sumar puntos importantes.

Los aficionados esperan con interés este enfrentamiento, que es crucial para definir el desempeño de los equipos en esta fase del torneo.

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