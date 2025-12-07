Los pesados jarrones y las velas dejan paso a composiciones ligeras sobre bandejas decorativas. La clave es el follaje fresco (eucalipto, pino y olivo) y las guirnaldas micro-LED, buscando una estética escandinava y funcional.

La Navidad de 2025 está marcando un cambio estético significativo en los hogares españoles, especialmente en la decoración de las mesas. La tendencia se aleja del centro de mesa tradicional —recargado, simétrico y a menudo dominado por flores rojas o velas altas— para abrazar una propuesta que es a la vez más natural, práctica y elegante.

Esta nueva moda, fuertemente influenciada por el diseño escandinavo y el minimalismo, tiene un claro protagonista: la bandeja decorativa como base para composiciones orgánicas.

El secreto: Follaje fresco y alturas dinámicas

El concepto central es reinventar el centro de mesa utilizando materiales orgánicos y un enfoque de diseño contemporáneo. La clave está en sustituir los arreglos rígidos por composiciones que simulan un crecimiento natural:

La bandeja como base: Se elige una bandeja (metálica, de madera rústica o cerámica) sobre la que se coloca una esponja floral humedecida. El follaje protagonista: Esta esponja sirve de soporte para follaje verde fresco, como eucalipto (que aporta aroma y movimiento), ramas de coníferas (pino fresco) y especies mediterráneas como el laurel y el olivo. Toques rústicos y luz: La armonía se logra al combinar el verde con elementos de diferentes texturas y alturas, como piñas naturales y ramas secas. Se utilizan guirnaldas de luces cálidas (micro-LEDs) entrelazadas, que convierten el conjunto en un punto focal íntimo sin obstaculizar la visibilidad entre los comensales.

¿Por qué el cambio en 2025? Tres factores clave

Este giro decorativo responde a una combinación de factores que reflejan las prioridades de los hogares modernos:

1. Búsqueda de practicidad: Los centros de mesa tradicionales eran percibidos como poco funcionales, ocupando demasiado espacio y obstaculizando la conversación. Las composiciones sobre bandeja son más duraderas , permiten un mantenimiento sencillo del follaje y se adaptan mejor a mesas llenas de fuentes y botellas.

Los centros de mesa tradicionales eran percibidos como poco funcionales, ocupando demasiado espacio y obstaculizando la conversación. Las composiciones sobre bandeja son más , permiten un mantenimiento sencillo del follaje y se adaptan mejor a mesas llenas de fuentes y botellas. 2. Naturalidad y bienestar: Existe una creciente preferencia por incorporar materiales orgánicos (madera, fibras, ramas) en la decoración. El color verde transmite serenidad, frescura y equilibrio, sintonizando con el espíritu relajado que buscan las familias para estas fechas.

Existe una creciente preferencia por incorporar (madera, fibras, ramas) en la decoración. El color verde transmite serenidad, frescura y equilibrio, sintonizando con el espíritu relajado que buscan las familias para estas fechas. 3. Estética contemporánea: Los hogares con diseño nórdico, minimalista o mediterráneo requieren adornos que «dialoguen» con su estilo habitual. Las composiciones asimétricas y elegantes sobre bandejas encajan mucho mejor que los adornos rojos y dorados excesivos.

Paso a paso para recrear la tendencia

Crear este nuevo centro de mesa es parte de su encanto. Después de elegir la bandeja y colocar la esponja humedecida (ligeramente descentrada para un look moderno), el proceso es el siguiente:

Base verde: Insertar el follaje (eucalipto, pino) para crear volumen y movimiento. Textura y altura: Añadir elementos secos o rígidos como piñas o pequeños frutos secos para generar contraste. Iluminación focal: Envolver el arreglo con una guirnalda de micro-LEDs cálidos para proporcionar una luz suave que realce la composición sin deslumbrar.

Esta tendencia no se limita a la mesa. Las mismas ramas naturales se utilizan en repisas, aparadores e incluso en el árbol de Navidad para unificar la decoración del hogar bajo el concepto de verde, madera, bases decorativas y luz cálida.