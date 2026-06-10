El presentador de ‘El Intermedio’ aborda con ironía la histórica intervención del Pontífice en la Cámara Baja, la ovación de los parlamentarios y los posicionamientos sobre la inmigración, el aborto y la eutanasia

La primera visita pastoral del Papa León XIV a España ha marcado un hito institucional al convertirse en el primer pontífice que pronuncia un discurso en el Congreso de los Diputados. Esta histórica intervención ante las Cortes Generales fue el eje central del análisis realizado en el programa ‘El Intermedio’ de La Sexta, donde su presentador, El Gran Wyoming, examinó las reacciones de los representantes políticos, la prolongada ovación de los parlamentarios y el contenido de un discurso que combinó la defensa de los derechos humanos con los postulados tradicionales de la Iglesia católica frente a leyes consolidadas en el país.

El Papa León XIV hizo historia este lunes al intervenir en la Cámara Baja durante las primeras jornadas de su estancia en territorio español. Tras cumplimentar su agenda en el Congreso de los Diputados y oficiar una misa en la catedral de La Almudena, el Sumo Pontífice se desplazó al Estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro multitudinario que congregó a unas 70.000 personas de la comunidad diocesana. El transcurso de esta intensa actividad institucional motivó las reflexiones de El Gran Wyoming en su espacio nocturno, donde ironizó sobre la capacidad de convocatoria del líder religioso y la celeridad de su agenda a los 70 años de edad.

Durante el desarrollo del programa, la periodista Sandra Sabatés recordó la excepcionalidad del acto al tratarse de la primera ocasión en la que un obispo de Roma toma la palabra en el hemiciclo español. Ante este hecho, el comunicador apeló a la ironía para referirse a la condición de Estado aconfesional de España, analizando de manera específica la repercusión que han tenido los siete minutos de ovación que las autoridades políticas brindaron al concluir la alocución del Papa.

Un discurso con dobles lecturas políticas

La intervención de León XIV en la sede de la soberanía nacional albergó posicionamientos de diversa índole. Según detalló Sabatés, el Pontífice reivindicó en sus palabras la paz, la memoria histórica y el derecho internacional, al tiempo que alertó de forma explícita sobre los peligros derivados de la polarización e instó a los presentes a mantener el respeto hacia quienes defienden postulados diferentes. Estas declaraciones fueron interpretadas por el presentador como una llamada de atención directa a los miembros de las Cortes Generales.

Asimismo, el Papa dedicó un apartado de su discurso a la situación de las personas migrantes, demandando que no se ejerza la discriminación contra ellas. En opinión del conductor de ‘El Intermedio’, estas manifestaciones en favor de la acogida habrán resultado incómodas para los sectores políticos que defienden postulados basados en la denominada «prioridad nacional».

A la cita parlamentaria acudieron de forma generalizada los diputados y senadores de la legislatura, contando además con la presencia de los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, este último asistiendo únicamente durante unos minutos al acto. Por el contrario, las ausencias destacadas de la jornada correspondieron a los representantes políticos del BNG y de Podemos, así como a los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Derechos consolidados y defensa de los derechos humanos

De forma paralela a sus apelaciones en materia social, León XIV recuperó las líneas de pensamiento más tradicionales de la institución eclesiástica al cargar de forma directa contra el aborto y la eutanasia, dos derechos de carácter civil plenamente consolidados en la legislación española. El Gran Wyoming apuntó al respecto que, al margen de los enfoques aperturistas del Pontífice en determinados ámbitos, este sigue ejerciendo como la cabeza visible de la Iglesia católica, por lo que consideró natural que mantenga la defensa doctrinal de la postura vaticana sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la muerte digna.

Finalmente, el presentador de televisión formalizó su valoración global acerca de la estancia del jefe de Estado del Vaticano en España. A pesar de definir el espacio que conduce como un programa de adscripción laica, manifestó la sintonía de determinados sectores progresistas con las declaraciones del Papa relativas al rechazo de la guerra, la protección de los migrantes o la denuncia de la pérdida de vidas infantiles en Gaza. El análisis concluyó reconociendo el valor de que un líder de relevancia internacional defienda los derechos humanos en un contexto global de avance de posiciones reaccionarias, a pesar de sus discrepancias con el marco legal vigente en España respecto a los derechos sociales.