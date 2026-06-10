El Vaticano confirma la reunión discreta entre el Pontífice y el artista puertorriqueño junto a su familia, un acontecimiento que une a dos figuras de gran influencia mundial durante sus respectivas agendas multitudinarias en la capital de España

Madrid ha sido el escenario de la confluencia de dos acontecimientos multitudinarios que han marcado la actualidad de la capital. Por una parte, el cantante Bad Bunny se ha consolidado como el principal protagonista musical de la temporada estival mediante el desarrollo de una histórica residencia compuesta por diez conciertos en la ciudad. Por otra, el papa León XIV ha congregado a decenas de miles de fieles en el marco de su visita pastoral. Ambas agendas, caracterizadas por públicos diferenciados y ámbitos aparentemente distanciados, han confluido en un encuentro privado que ha sido ratificado oficialmente por las autoridades de la Santa Sede.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha comunicado, según informaciones recogidas por la agencia EFE, que el Sumo Pontífice mantuvo una reunión de carácter privado con el artista puertorriqueño y los miembros de su familia este lunes. La cita se produjo de manera posterior al acto eclesiástico celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, una convocatoria de la comunidad diocesana madrileña que logró congregar a cerca de 80.000 personas. El encuentro institucional y personal entre ambos se gestionó bajo estrictos criterios de discreción, por lo que, hasta la fecha, no se dispone de registros gráficos en formato de fotografía o vídeo sobre el momento exacto de la reunión.

La concreción de este encuentro se perfilaba inicialmente como una opción remota debido a la saturación de los compromisos de ambas personalidades. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, se encuentra inmerso en una serie de diez actuaciones musicales consecutivas que han situado a Madrid en el epicentro de la música latina. De forma simultánea, León XIV ha tenido que afrontar un exhaustivo programa de actos religiosos e institucionales distribuidos por diversas localizaciones de la geografía madrileña.

Esta coincidencia de fechas fue abordada por el propio Pontífice durante el trayecto aéreo que le trasladó desde Roma hasta Madrid. En declaraciones a los medios de comunicación a bordo del avión, León XIV admitió públicamente que desconocía si la compatibilidad de horarios permitiría establecer un contacto directo con el intérprete. La complejidad organizativa se acentuó debido a que una de las actuaciones del cantante en el estadio Metropolitano se programó para la misma jornada en la que se oficiaba la gran vigilia papal en la plaza de Lima.

Durante aquel vuelo, al ser interrogado por un periodista sobre si la juventud madrileña optaría por asistir al concierto de Bad Bunny o participar en las convocatorias de la Iglesia católica, el Papa respondió con naturalidad, asumiendo la probabilidad de que una parte considerable de los jóvenes prefiriese la oferta musical, al tiempo que ponía en valor la asistencia de miles de ciudadanos a los actos litúrgicos programados.

La confirmación del encuentro añade un componente de carácter simbólico a la estancia de ambas figuras en España. A pesar de que Benito Antonio Martínez Ocasio no se ha posicionado de forma habitual como un practicante activo en el plano religioso, el artista ha manifestado en reiteradas ocasiones su procedencia en el seno de una familia de arraigada tradición católica. Este factor contextualiza la aproximación entre el máximo representante de la Iglesia católica y una de las referencias más destacadas de la industria musical contemporánea.

La viabilidad del encuentro ya había sido sugerida de manera indirecta por el arzobispo de Madrid, José Cobo, en los días previos a la llegada del Papa. Al ser interpelado por los medios de comunicación acerca de un posible acercamiento entre el líder religioso y el cantante, el prelado madrileño evitó descartar la opción manifestando de forma escueta que «las sorpresas son sorpresas». Finalmente, el contacto institucional se ha validado de forma oficial, desarrollándose de manera reservada, al margen de los medios de comunicación y sin la difusión de contenidos multimedia.