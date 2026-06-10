El exrepresentante de la artista rechaza participar en el proyecto de Movistar Plus+ tras excluirse a Gloria Camila Ortega y reclama su autoridad exclusiva sobre la trayectoria artística de su hermana

Amador Mohedano ha vuelto a avivar la polémica familiar coincidiendo con el vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado. Quien fuera el mánager de la cantante ha rechazado de forma tajante formar parte de ‘La más grande’, la nueva serie documental que la plataforma Movistar Plus+ tiene previsto estrenar el próximo 25 de junio. Durante una intervención mediática, Mohedano no solo ha confirmado su negativa a colaborar en la producción, sino que ha dirigido duras críticas contra el proyecto y, de manera específica, contra su sobrina Rocío Carrasco, una de las figuras principales y responsables de la propuesta audiovisual.

El entorno de la recordada intérprete de Chipiona vuelve a fragmentarse ante un nuevo proyecto televisivo. Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y su hombre de máxima confianza en el sector profesional durante aproximadamente veinticinco años, ha desvelado los motivos de su sonada ausencia en la docuserie de Movistar Plus+ en una entrevista concedida al periodista Tino Torrubiano para el espacio informativo ‘El tiempo justo’. Según ha detallado, su postura de no participar en el homenaje fue inmediata tras conocer las condiciones y las ausencias del elenco de testimonios.

La razón principal que motivó el rechazo de Amador Mohedano a la oferta de la productora fue la exclusión de Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. El exmánager ha asegurado que le avisaron a él en primer lugar para formar parte del formato, pero declinó la invitación en cuanto constató que su sobrina Gloria Camila no formaría parte de la nueva serie documental que se estrenará a finales de este mes de junio.

El punto más conflictivo de sus declaraciones se ha centrado en la figura de Rocío Carrasco. Mohedano ha cuestionado con severidad la autoridad de la hija primogénita de la cantante para capitanear y narrar la biografía profesional de la artista andaluza. En palabras del propio entrevistado, nadie ajeno a su labor posee los conocimientos necesarios para abordar la trayectoria musical de la cantante. «Nadie puede hablar de esa historia artística. Nadie, nada más que yo. ¿Que van a poner un documental para que lo comente la Carrasco? La Carrasco no tiene ni puta idea de nada», ha sentenciado de manera tajante.

Por otra parte, el hermano de la chipionera ha sido preguntado por la elección del título de la entrega, ‘La más grande’. Esta denominación, estrechamente ligada a la identidad y carrera de Rocío Jurado, se encuentra registrada de manera oficial por la asociación cultural que se encarga de preservar la memoria histórica de la cantante. A este respecto, Amador Mohedano ha querido restar importancia al asunto, admitiendo de forma sobria que el nombre ya no le causa ningún tipo de contrariedad. «No, ya no. Al principio chocaba un poco», ha zanjado para concluir su intervención sobre la nueva apuesta televisiva.