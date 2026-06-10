El presentador regresa a Mediaset España para liderar el nuevo ‘dating show’ de la programación veraniega de Telecinco, un formato con diversidad de edades que busca contar historias reales

Carlos Lozano se prepara para su regreso a la televisión como conductor de ‘Amor o lo que surja’, la nueva apuesta de Telecinco para su renovada programación de verano. Ocho años después de su última etapa como presentador en Mediaset España, y solo unos meses después de haberse alzado con el maletín de ganador en el concurso ‘GH DÚO’, el comunicador se pone al frente de un ‘dating show’ que aspira a asentarse en la parrilla televisiva. El formato promete recuperar la esencia de los programas de citas tradicionales en la cadena, pero introduciendo una notable ampliación en el rango de edad de sus participantes para distanciarse de la fórmula que caracterizó en su día a ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

En una entrevista concedida para la página web oficial de Telecinco, Carlos Lozano ha desgranado los aspectos fundamentales de esta producción veraniega, de la que asegura que ha nacido con vocación de permanencia a largo plazo. El presentador ha subrayado que la principal fortaleza del espacio radicará en la autenticidad de los participantes y en la veracidad de los relatos que se muestren en la pantalla, equiparando la experiencia que se va a desarrollar ante las cámaras con la estructura de una novela real en televisión.

El conductor ha avanzado asimismo un cambio significativo en su propio registro profesional para adaptarse a las exigencias y a la dinámica de ‘Amor o lo que surja’. Lozano ha explicado que afronta este proyecto desde una perspectiva diferente, alejada de la faceta más efusiva y activa que exhibió en anteriores apariciones mediáticas. En esta ocasión, el protagonismo recaerá de forma directa sobre los propios concursantes, adoptando el presentador un rol secundario centrado en las labores de conducción y arbitraje de las tramas.

Para ilustrar el enfoque que mantendrá con los participantes, Carlos Lozano ha establecido un paralelismo con la labor de protección y cuidado que desempeñó con los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Su objetivo principal en el nuevo programa de Telecinco será ejercer como un moderador que otorgue espacio propio a los protagonistas con el fin de facilitar la conexión con los espectadores desde sus hogares.

La diferenciación respecto a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ constituye uno de los ejes vertebrales de ‘Amor o lo que surja’. Mientras que el histórico formato de citas se focalizaba en perfiles jóvenes con estándares físicos muy específicos, la nueva producción de Mediaset abrirá las puertas a una amplia diversidad de concursantes. El programa ofrecerá una primera oportunidad a los aspirantes de menor edad, pero también integrará a personas mayores que aporten segundas o terceras oportunidades en el plano sentimental, fundamentadas en sus respectivas vivencias y trayectorias vitales.

Lozano ha reconocido que el proceso de selección albergará perfiles con distintas motivaciones, diferenciando entre aquellos que persiguen exclusivamente la notoriedad televisiva y quienes acuden con la intención real de paliar su soledad y hallar una pareja. El formato buscará priorizar los comportamientos naturales y auténticos dentro de una estructura abierta que refleje situaciones cotidianas. No obstante, el espacio mantendrá ciertos elementos reconocibles del género, ya que dispondrá de la presencia de dos asesores del amor encargados de profundizar en el desarrollo de las relaciones entre los pretendientes y los concursantes de la emisión.