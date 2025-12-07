En la madrugada del pasado sábado, la Guardia Civil realizó la detención de un hombre en El Viso del Alcor, Sevilla, tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda que había sufrido un incendio. Este trágico suceso está siendo investigado como un posible caso de asesinato machista.

La víctima, que tenía 30 años, fue encontrada en medio de una escena de violencia, presentando signos de haber sido agredida con un arma blanca. Aunque los detalles del incidente todavía son escasos, la autopsia determinará si su muerte ocurrió antes o después del incendio que consumió la vivienda.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha declarado que el episodio se maneja bajo la sospecha de un crimen de género, dado que el sospechoso parece haber mantenido una relación sentimental con la víctima. Sin embargo, esta relación no estaba registrada en el sistema Viogen, que ofrece protección a las víctimas de violencia de género.

Interestingly, el detenido tenía antecedentes en este tipo de situaciones, pues se encuentra inscrito en el sistema Viogen debido a una relación anterior, lo que plantea preguntas sobre su comportamiento y su posible implicación en este nuevo hecho delictivo.

El subdelegado hizo un llamado a todas las mujeres que puedan sentirse amenazadas a que busquen ayuda y a que sus familiares o amigos también se acerquen a denunciar. La violencia machista es un fenómeno que se debe erradicar y para ello es fundamental que las víctimas se sientan seguras al buscar apoyo en las instituciones pertinentes.

Existen múltiples recursos disponibles las 24 horas del día para quienes puedan estar atravesando situaciones de riesgo. Entre ellos se encuentra el teléfono 016, el cual proporciona asistencia y orientación de manera confidencial y gratuita. También están disponibles el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y una línea de WhatsApp al 600 000 016, donde se puede recibir asesoría y ayuda en situaciones de peligro.

De igual manera, tanto el teléfono de emergencias 112 como los números de emergencia de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) son herramientas cruciales en situaciones de crisis. Y si las víctimas no pueden realizar una llamada, pueden utilizar la aplicación ALERTCOPS, que ofrece una opción de enviar una alerta a la policía con la geolocalización del usuario.

Además, hay una línea gratuita 900 100 114 que está especializada en atender casos de violencia de género, la cual opera todos los días del año, 24 horas al día, asegurando que cualquier persona que necesite ayuda pueda acceder a ella de manera sencilla y sin temor a repercusiones.