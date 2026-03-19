Este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una alerta debido a la llegada de la borrasca Therese, la cual se intensificará en el archipiélago canario. Se esperan fuertes vientos, lluvias intensas y un oleaje considerable en las islas.

En relación a los vientos, se anticipan rachas muy fuertes de componente oeste que pueden ocasionar la caída de ramas y árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. En las cumbres y medianías de las islas, las rachas podrían superar los 90 km/h, mientras que en el resto de las áreas afectadas las velocidades podrían alcanzar hasta los 70 km/h.

Las lluvias en Canarias serán fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en las islas de mayor relieve. Según se prevé, en algunos lugares se podría producir la misma cantidad de lluvia que se recibe en un año en un corto período de tiempo. Se estima que en puntos específicos de La Palma y Tenerife se podrían superar los 300 mm, lo que podría provocar crecidas en los barrancos y inundaciones locales en las áreas más bajas.

Además, existe la posibilidad de deslizamientos de tierra que podrían impactar las vías de comunicación, convirtiendo las condiciones de viaje en peligrosas. La cota de nieve también descenderá hasta los 1.800-1.900 metros, y se espera que haya acumulaciones significativas en las cumbres de La Palma y Tenerife.

El mar también se verá afectado, con un temporal que producirá olas superiores a los 5 metros, principalmente en el oeste y sur de La Palma, así como en El Hierro. Las condiciones marítimas podrían hacer que la actividad en el mar sea potencialmente peligrosa.

En el resto de España, la borrasca Therese impactará de manera más leve en el tercio suroeste de la península. Esto se traducirá en cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Extremadura y en las zonas occidentales de Andalucía. En particular, hay una baja probabilidad de que estas lluvias sean fuertes y persistentes en la provincia de Huelva.

La entrada de humedad desde el Mediterráneo propiciará que el cielo se mantenga nuboso o con intervalos nubosos en el tercio este y nordeste del territorio peninsular, en la zona del Estrecho y en Melilla. En estas áreas, también se anticipan bancos de niebla durante las mañanas y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña. Eventualmente, serán posibles algunos chubascos por la tarde en el Pirineo y en Baleares.

Respecto a las temperaturas, se prevé un aumento en las máximas en la mitad suroeste de la península, mientras que en el resto del país se anticipa un descenso, especialmente notable en la zona pirenaica, el Cantábrico oriental y en los interiores de la Comunidad Valenciana. Las mínimas también aumentarán en Baleares, la parte occidental de Andalucía y los litorales del este y sureste, mientras que habrá descensos en las montañas del tercio oriental y el oeste de la meseta Norte.