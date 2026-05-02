España afronta este sábado, 2 de mayo de 2026 con un tiempo marcado por la nubosidad y, en numerosos puntos, por la lluvia. Según la información de AEMET (datos municipales públicos por capital), las precipitaciones se concentran sobre todo en el norte y el centro peninsular, mientras que en islas Baleares dominan las nubes altas y no se esperan lluvias. En islas Canarias predomina el tiempo más estable, aunque con alguna probabilidad baja de precipitaciones en el caso de Las Palmas.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el patrón es de cielos muy nubosos con lluvia. Bilbao se mueve entre 22°C y 14°C, con viento en calma (0 km/h) y probabilidad de lluvia del 100%. También en Coruña (A) el ambiente es similar: máxima 18°C y mínima 12°C, muy nuboso con lluvia, con brisa del N 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, de acuerdo con los registros municipales recopilados.

Para quienes se desplacen por esta zona, la recomendación es llevar prendas de abrigo ligeras y considerar un paraguas, ya que la combinación de temperaturas moderadas y alta probabilidad de lluvia puede condicionar los planes durante la jornada.

Centro peninsular

En el centro peninsular, la jornada viene condicionada por la nubosidad y la lluvia. En Madrid las previsiones indican 19°C como máxima y 15°C como mínima, con muy nuboso con lluvia, viento del S 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. A su vez, Zaragoza presenta una situación igualmente húmeda: máxima 22°C y mínima 14°C, con muy nuboso con lluvia, viento del SE 30 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Es un día en el que conviene anticipar la meteorología al planificar actividades al aire libre, especialmente por la alta probabilidad de lluvia en ambas capitales y por el viento que puede acompañar los periodos más nubosos.

Sur peninsular

El sur peninsular registra temperaturas algo más altas, pero con lluvia todavía presente en distintos grados. En Ceuta se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, con máxima 19°C y mínima 17°C, viento del E 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. Por su parte, Sevilla mantiene un rango termométrico más cálido, de 26°C a 15°C, con lluvia escasa en un entorno de cielo cubierto, viento del O 10 km/h y probabilidad de lluvia del 75%, según los datos de AEMET.

En estas áreas, la lluvia podría ser más intermitente que en el norte y centro, pero no desaparece del escenario. La clave está en la nubosidad persistente y en la probabilidad elevada, especialmente en Ceuta.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la jornada combina nubosidad marcada con posibilidad de precipitación. Barcelona registra 22°C de máxima y 17°C de mínima, con muy nuboso y viento del E 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 50%. En València, el pronóstico es de cielo cubierto con lluvia escasa, con máxima 22°C y mínima 17°C, viento del SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Así, el Mediterráneo se mueve entre escenarios de lluvia más probable en València y una opción más moderada en Barcelona, aunque ambos casos mantienen condiciones de cielo poco despejado durante el día.

Islas Baleares

En islas Baleares, el tiempo se muestra más benigno en términos de precipitaciones. Palma apunta a 25°C como máxima y 14°C como mínima, con nubes altas y viento del SE 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que sugiere una jornada sin lluvia para la capital balear, según los datos municipales consultados.

Para quienes busquen aprovechar el día, Baleares se perfila como la opción más estable del mapa, con cielos con nubes altas pero sin expectativa de precipitaciones.

Islas Canarias

En islas Canarias, la estabilidad es la nota dominante, al menos en el caso de la capital provincial. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 23°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento del NE 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 5%, una cifra baja que encaja con un día mayormente despejado.

Con estas condiciones, la jornada puede resultar favorable para actividades al aire libre, aunque siempre conviene mantener una pequeña previsión por si algún frente o nubosidad elevara puntualmente esa baja probabilidad.

Recomendaciones

Centro y norte peninsular: llevar paraguas y ropa impermeable ligera, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% en Madrid, Zaragoza, Bilbao y Coruña (A).

llevar y ropa impermeable ligera, ya que la en Madrid, Zaragoza, Bilbao y Coruña (A). Sur peninsular y Mediterráneo: en Ceuta y València la lluvia escasa puede ser persistente (probabilidad alta), mientras que Barcelona mantiene un 50% .

en Ceuta y València la lluvia escasa puede ser persistente (probabilidad alta), mientras que Barcelona mantiene un . Baleares y Canarias: predominan condiciones más estables; en Palma la lluvia es nula (0%) y en Las Palmas es muy baja (5%).

En conjunto, este sábado de mayo dibuja un mapa de cielos poco despejados en buena parte de la península, con lluvias o lluvia escasa como protagonistas en varias capitales, mientras que Palma y Las Palmas destacan por la menor probabilidad de precipitaciones. Para ajustar planes al minuto, se recomienda consultar la actualización de AEMET y seguir las indicaciones locales.