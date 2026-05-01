La ministra de Defensa responde con firmeza a la advertencia del mandatario estadounidense de retirar tropas y subraya que el Gobierno no aceptará «lecciones» en materia de derecho internacional.

Madrid (EFE) — La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado este viernes «absolutamente tranquila» ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar las tropas de España. En declaraciones a los medios de comunicación, Robles le ha respondido «con respeto pero con toda contundencia» que «estos mensajes ya sobran».

La titular de Defensa ha manifestado su total serenidad respecto a la postura española en contra de la guerra de Irán, conflicto que ha motivado las recientes presiones por parte de la administración estadounidense. A este respecto, Robles ha señalado que dichas amenazas «ni proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal», por lo que ha exigido «mucho respeto» para España.

«No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple con la Alianza Atlántica», ha afirmado la ministra.

Estas declaraciones se produjeron a su llegada a un acto organizado por el diario El País, con motivo de su 50 aniversario. Durante el evento, la ministra aprovechó para reivindicar la política exterior y de defensa del Ejecutivo español.

El Gobierno «sabe lo que hace»

Robles ha asegurado que el Gobierno de España «es muy firme, sabe lo que hace, está comprometido con la paz, con el respeto al derecho internacional, con la Alianza Atlántica y con las misiones de paz en el mundo».

En este sentido, ha incidido en que no se puede exigir a España que preste apoyo en una guerra ilegal que no cuenta con cobertura internacional, en clara alusión a la escalada bélica en Irán. Asimismo, subrayó que «España es un país serio y comprometido con sus obligaciones con la Alianza Atlántica, firmemente comprometido con la paz en el mundo y, por lo tanto, no aceptamos lecciones de nadie».

Por último, tras manifestar su profundo respeto por todos los países aliados y por el pueblo americano, Robles ha querido zanjar la polémica reiterando la solidez de la participación española en el plano internacional: «Pocos países pueden hablar de un compromiso tan grande como el que España tiene».