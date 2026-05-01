El coso venteño inicia este 1 de mayo su tradicional ciclo regional con una novillada concurso de acento local en la que debutan con picadores en la Monumental Álvaro Serrano y Joel Ramírez frente a seis hierros de la región.

La Plaza de Toros de Las Ventas abre hoy, viernes 1 de mayo, las puertas de su temporada primaveral con la inauguración de la Feria de la Comunidad de Madrid. El festejo, que dará comienzo a las 18:30 horas, se configura como una firme apuesta por el patrimonio genético de la cabaña brava madrileña y la promoción de los nuevos valores del escalafón menor. La cita reúne a seis divisas distintas —Hermanos Sandoval, Ángel Luis Peña, Guerrero y Carpintero, Caras Blancas de Carpio, El Retamar y Toros de Ayuso— en un formato que permite al aficionado analizar la diversidad de matices y comportamientos de las reses criadas en los campos de la región.

El apartado ganadero suscita un interés especial por la variedad de encastes. Entre los hierros anunciados destaca la presencia de Caras Blancas de Carpio, propiedad de Julián Gómez Carpio. La vacada, que estrena nuevas instalaciones tras la venta de su anterior finca al futbolista Raúl de Tomás, regresa a la calle Alcalá con la particularidad morfológica de sus ejemplares, caracterizados por el rostro blanco cuyo origen genético permanece bajo reserva del ganadero. Asimismo, la tarde supone el debut oficial de la ganadería Toros de Ayuso en la primera plaza del mundo, un escaparate de máxima responsabilidad para este hierro local.

Dos presentaciones y la solvencia de Colmenar Viejo

En el aspecto humano, la terna está compuesta por tres nombres que representan el futuro de la tauromaquia madrileña. Abrirá plaza David López, natural de Colmenar Viejo, quien ya dejó una grata impresión en su única comparecencia en Madrid el pasado verano. El diestro asume la dirección de lidia avalado por la solvencia y madurez mostrada anteriormente ante encastes de gran exigencia técnica.

El segundo turno corresponde a Álvaro Serrano, que trenzará este viernes su primer paseíllo con picadores en la Monumental. Serrano llega al compromiso tras una temporada de notable regularidad con 24 festejos y el título de triunfador del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. Su actuación de hoy se antoja fundamental, pues sirve de antesala a su próxima cita en la Feria de San Isidro el 12 de mayo.

Cierra el cartel Joel Ramírez, otro alumno destacado de la cantera madrileña que hace su debut con los del castoreño en este ruedo. Ramírez, que ya fue finalista del certamen «Camino hacia Las Ventas» en su etapa sin caballos, afronta la tarde tras encadenar varios triunfos en plazas de la periferia, donde ha destacado por su capacidad resolutiva y conexión con el público.

Esta Feria de la Comunidad se consolida un año más como el preámbulo necesario para el ciclo isidril, reivindicando la importancia del campo bravo de Madrid y la exigencia profesional de una terna que deberá adaptarse a seis comportamientos distintos en una tarde de máxima responsabilidad.