La Dirección General de Tráfico pide máxima precaución al volante ante la previsión de más de 6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas hasta el domingo.

Madrid (EFE) — Las principales carreteras de salida de Madrid registran retenciones de consideración desde el mediodía de este viernes, 1 de mayo, en una jornada en la que la circulación se ha visto además dificultada por varios accidentes en vías clave como la A-1 y la A-42.

El tráfico se ha complicado especialmente en la autovía A-1 debido a un siniestro cerca de La Cabrera, así como en la A-42 a la altura de Illescas en sentido Toledo. Asimismo, otro accidente en la A-6 en el entorno de Astorga (León), en dirección hacia la capital, ha provocado el corte total de dicha vía, afectando a la circulación de retorno.

Las salidas de Madrid presentan complicaciones desde hace varias horas. Los puntos más sensibles se localizan en la A-1 a la altura del circuito del Jarama y El Vellón; en la A-3 en el entorno de Rivas-Vaciamadrid; en la A-4 en Aranjuez; en la A-5 a su paso por Arroyomolinos; y en la A-6 en Las Rozas.

Incidencias y tráfico lento en el resto de España

La situación no se limita al entorno de la capital. En la provincia de Ávila se registran retenciones en la A-6 a la altura de Arévalo, mientras que en Burgos el tráfico es lento en la A-1 por Serracín en ambos sentidos. Hacia el norte, los conductores encuentran dificultades en Palencia en la A-67 a su paso por Herrera de Pisuerga en dirección Cantabria, y en la A-8 en Castro Urdiales hacia Torrelavega.

En la zona de Cataluña se pide precaución en la AP-7, tanto en Montornès del Vallès en sentido Girona como en Martorell hacia Tarragona. En el sur, se registran retenciones en Málaga en la A-92 por Antequera hacia Sevilla, y en la AP-7 en Estepona en dirección Algeciras. Por su parte, en Sevilla los tramos más conflictivos se sitúan en la A-49 por Sanlúcar la Mayor, en la A-4 por Dos Hermanas y en la AP-4 en Los Palacios y Villafranca.

Tráfico pide precaución al volante

Tráfico ha pedido extremar la prudencia, ya que hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo se prevén más de 6 millones de viajes por carretera en toda España. Aunque la cifra global es inferior a la de años anteriores debido a que el 2 de mayo (festivo en la Comunidad de Madrid) coincide en sábado, la media de movimientos diarios —en torno a 1,5 millones— es ligeramente superior a la del año pasado.

La DGT recuerda la importancia de planificar bien los viajes y mantener la cautela tanto en los trayectos de largo recorrido como en los trayectos cortos, cuyos destinos principales son las zonas costeras de Andalucía y Levante, segundas residencias y zonas turísticas de montaña. Por último, se recuerda la obligación de utilizar la baliza V-16 en caso de tener cualquier tipo de incidencia o avería en la vía.