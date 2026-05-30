La división de plata del fútbol español afronta el cierre de su fase regular con la disputa de la jornada 42 de LALIGA HYPERMOTION de la temporada 2025/2026. El calendario de la competición nacional depara para este fin de semana el enfrentamiento entre la Agrupación Deportiva Ceuta y el Albacete Balompié, una cita en la que ambas escuadras medirán sus fuerzas sobre el terreno de juego sin la presión clasificatoria de anteriores jornadas y con la única premisa de finalizar el curso deportivo sumando un resultado positivo.

El choque entre el Ceuta y el Albacete se presenta como un duelo directo entre dos plantillas que acuden al compromiso liguero sin poner en juego aspiraciones de ascenso ni el peligro de la pérdida de categoría. Ambos conjuntos han certificado de manera matemática el cumplimiento de los objetivos fijados para la presente campaña en la Segunda División. De este modo, la disputa de los tres puntos en liza se configura como una cuestión de orgullo profesional para ambas entidades, que buscarán despedir la temporada regular brindando una última victoria a sus respectivas aficiones.

La escuadra ceutí ejercerá la condición de local en su feudo para recibir la visita del cuadro manchego. El escenario designado para albergar este último choque liguero entre el Ceuta y el Albacete es el Estadio Alfonso Murube, ubicado en la ciudad autónoma, donde los seguidores locales acudirán para presenciar el cierre definitivo del campeonato doméstico de la regularidad en esta temporada 2025/26.

Horario del Ceuta contra Albacete en LALIGA HYPERMOTION: ¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro correspondiente a la jornada 42 de Segunda División entre el Ceuta y el Albacete se disputará este sábado, 30 de mayo de 2026. El inicio del enfrentamiento y el pitido inicial sobre el césped del Estadio Alfonso Murube están programados para las 16:15 horas, considerando el horario peninsular español.

Canales de televisión y dónde ver online en directo el Ceuta – Albacete en España

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo de esta jornada final de la competición de plata en España disponen de opciones oficiales para la retransmisión del evento. El partido entre la AD Ceuta y el Albacete Balompié se podrá ver en directo por televisión y a través de plataforma de ‘streaming’ online mediante el canal DAZN, operador que cuenta con los derechos de emisión del encuentro en el territorio nacional.