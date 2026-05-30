Operación Paso del Estrecho 2026: fechas clave y preparativos en Ceuta

Ceuta se prepara para una nueva edición de la Operación Paso del Estrecho 2026, uno de los mayores dispositivos de movilidad del verano entre Europa y el norte de África. La campaña arrancará oficialmente el 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre, como cada año, con especial atención a los días de mayor afluencia en puertos, carreteras y pasos fronterizos.

La OPE 2026 será la 37.ª edición de este operativo coordinado por el Ministerio del Interior. En 2025 permitió el tránsito de 3.488.885 personas, 857.784 vehículos y 10.536 rotaciones marítimas, cifras que reflejan la magnitud del dispositivo.

Ceuta, punto clave del dispositivo

Ceuta volverá a tener un papel estratégico por su conexión marítima con Algeciras y por su frontera con Marruecos. La Delegación del Gobierno ya ha iniciado reuniones de coordinación para preparar el dispositivo local, con previsión de mayor afluencia de viajeros y refuerzo de controles.

Entre los preparativos destacan la coordinación con la Autoridad Portuaria, las navieras, Policía Nacional, Guardia Civil, servicios sanitarios y equipos de emergencia. El objetivo es evitar congestiones, mejorar la seguridad y agilizar el tránsito de pasajeros y vehículos durante las semanas de mayor presión.

Fechas clave de la OPE 2026

La Operación Paso del Estrecho se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. La fase de salida se concentra durante las primeras semanas, cuando miles de residentes en Europa viajan hacia Marruecos y otros países del Magreb. La fase de retorno se intensifica a partir de mediados de agosto, con el regreso hacia Europa.

Más tecnología y control en tiempo real

Una de las novedades de la OPE 2026 será el uso de un sistema digital de gestión con análisis biométricos y mediciones en tiempo real sobre tráfico, operaciones portuarias, meteorología e incidencias. Interior busca mejorar la toma de decisiones y anticiparse a posibles retenciones.

El plan también incluye el dispositivo de flota, que define el número de buques, capacidades y rotaciones necesarias para garantizar el flujo de vehículos y pasajeros entre los puertos implicados.

Previsión de récord de viajeros

España y Marruecos han reforzado la coordinación ante una OPE 2026 que podría alcanzar un nuevo récord de desplazamientos. La Comisión Mixta Hispano-Marroquí se reunió en Tánger para cerrar los preparativos del operativo, considerado uno de los mayores tránsitos estacionales de Europa.

Para Ceuta, este aumento supondrá un reto especial en materia de tráfico, control fronterizo, embarques, atención sanitaria y seguridad ciudadana. Las autoridades insisten en la importancia de planificar los desplazamientos, consultar horarios de barcos y evitar las horas de mayor concentración.

Recomendaciones para los viajeros

Quienes vayan a viajar durante la OPE deben revisar con antelación la documentación personal y del vehículo, llevar agua suficiente, evitar desplazamientos en las horas de más calor y consultar el estado de las conexiones marítimas antes de acudir al puerto.

PUBLICIDAD

También se recomienda adquirir los billetes con antelación, llegar con margen al embarque y seguir las indicaciones de Policía, Guardia Civil, Autoridad Portuaria y personal de las navieras.

La Operación Paso del Estrecho 2026 volverá a poner a prueba la capacidad logística de Ceuta durante el verano, en un dispositivo clave para miles de familias que cruzan cada año entre Europa y África.