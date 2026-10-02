CEUTA. — La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha solicitado este viernes al Ministerio de Defensa un refuerzo inmediato de las capacidades de protección de las tropas desplegadas en Ceuta. La reclamación se produce tras la divulgación de un análisis de inteligencia estratégica que sitúa en nivel «crítico» la amenaza yihadista contra el personal militar español en la ciudad autónoma.

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Alerta de células radicalizadas e infiltraciones

El documento de evaluación, elaborado por el especialista en terrorismo José María Gil Garre, advierte de la posible presencia en la zona de al menos dos células yihadistas independientes procedentes de la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq). Según expone la asociación castrense, uno de estos grupos habría recibido directrices para cometer un ataque de tipo inghimasi —infiltraciones de alta letalidad en espacios públicos donde los terroristas asumen su propia muerte— dirigidos contra los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la asociación señala que, durante los episodios de entradas masivas registrados a finales de julio, se habrían infiltrado al menos doce personas vinculadas al yihadismo, entre las que figuran tres combatientes extranjeros con experiencia previa en zonas de conflicto como Siria e Irak.

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Exigencias de armamento, formación y reglas de actuación

AUME contextualiza esta advertencia en una serie de precedentes recientes, tales como la agresión sufrida por un grupo de militares en Benzú el pasado 27 de agosto, el incremento de amenazas dirigidas a la tropa en redes sociales y la persistencia de un foco de radicalización en el área fronteriza.

Desde la organización denuncian la situación de vulnerabilidad en la que operan las tropas en Ceuta, señalando que diversos efectivos desempeñan sus funciones en las calles con dotación material limitada, sin armamento defensivo adecuado y bajo reglas de enfrentamiento (ROE) que tildan de ambiguas.

Ante este escenario, AUME ha trasladado formalmente al departamento de Margarita Robles una batería de demandas prioritarias:

Mejora del equipamiento: Dotación de armamento individual reforzado y equipos de protección personal adaptados.

Dotación de armamento individual reforzado y equipos de protección personal adaptados. Adiestramiento específico: Adquisición de formación táctica orientada a la neutralización de ataques yihadistas de alta intensidad.

Adquisición de formación táctica orientada a la neutralización de ataques yihadistas de alta intensidad. Clarificación operativa: Modificación de las reglas de enfrentamiento (ROE) y asignación de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos fronterizos.

Desde la plataforma profesional han remarcado que la seguridad de los soldados destinados en la ciudad autónoma «no puede quedar subordinada a ninguna otra consideración», anunciando que mantendrán sus reivindicaciones hasta garantizar una respuesta institucional efectiva. Cabe precisar que las valoraciones contenidas en el informe citado por AUME no han supuesto, por el momento, una modificación oficial del Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) dictado por el Ministerio del Interior.