CEUTA. — El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) del Jaral se prepara para alcanzar en los próximos días un máximo histórico de ocupación rozando las 1.105 plazas de capacidad operativa y extraordinaria habilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con un censo actual que supera las 830 personas y un ritmo medio de 20 nuevos ingresos al día, la llegada paulatina de más de 200 migrantes procedentes de los campamentos provisionales de Loma Colmenar y Loma Margarita llevará a las instalaciones al límite de su capacidad ampliada.

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Cambio de perfil y atención a colectivos vulnerables

Los nuevos traslados al centro están transformando de forma notable el perfil de la población acogida. Tras las recientes salidas voluntarias de decenas de ciudadanos marroquíes con peticiones de asilo denegadas y el traslado a la Península de 63 migrantes argelinos para la tramitación de su devolución, el centro acoge ahora a un mayor número de personas procedentes de África subsahariana, Yemen y Pakistán, reduciéndose la comunidad marroquí a unos 300 residentes.

Asimismo, la reorganización interna del CETI ha permitido dar prioridad a los perfiles de mayor vulnerabilidad tras la entrada masiva registrada a finales de julio. Actualmente, el centro alberga a más de 170 mujeres y a varios menores acompañados, ofreciéndoles un entorno con mayor salubridad y seguridad en comparación con los asentamientos temporales exteriores.

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Ampliación extraordinaria y récord de ocupación

Aunque la capacidad ordinaria de referencia del CETI se sitúa oficialmente en las 512 plazas, la contingencia migratoria obligó al Ejecutivo a reforzar las instalaciones el pasado mes de agosto. Mediante el traslado de literas desde el centro de Las Raíces (Tenerife), la instalación de carpas en las pistas deportivas y la creación de módulos diferenciados para familias y mujeres con niños, el departamento dirigido por Elma Saiz elevó la capacidad operativa del centro en un 116%, hasta las 1.105 plazas actuales.

De mantenerse el flujo diario de incorporaciones desde los campamentos colindantes, las instalaciones del Jaral prevén absorber en aproximadamente dos semanas a la totalidad del contingente previsto, registrando la cifra de ocupación más alta de su historia.