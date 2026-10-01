La Policía Nacional investiga un apuñalamiento con dos heridos en pleno centro de la ciudad y la quema de un automóvil tras la visita de la ministra Sira Rego a la barriada.

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CEUTA.— La tranquilidad en el casco urbano y en las barriadas periféricas de Ceuta ha vuelto a verse alterada este jueves tras registrarse dos graves sucesos de forma casi simultánea. Alrededor de las 16:30 horas, la Policía Nacional y los servicios de emergencia sanitaria del 061 tuvieron que desplegarse en el paseo de la Marina tras una alteración del orden público con arma blanca en la que se vieron implicados varios inmigrantes menores de edad.

El incidente se saldó con dos personas heridas por cortes en la zona de los tobillos, siendo uno de los involucrados trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Loma Colmenar, de donde fue dado de alta tras recibir asistencia médica. La intervención de los transeúntes resultó providencial para practicar los primeros auxilios a los agredidos antes de la llegada de la ambulancia. Por el momento no se han producido detenciones, mientras las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer las causas y la autoría de la trifulca.

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Quema de un turismo junto al colegio del Príncipe

Pocas horas después, los Bomberos de Ceuta tuvieron que movilizarse hasta la explanada del Reina Sofía, en la barriada del Príncipe Alfonso, para sofocar el incendio intencionado de un automóvil. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del centro escolar de la zona y afectó a un segundo vehículo estacionado en las proximidades.

El siniestro se produjo poco después de la visita oficial que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, había realizado a esa misma zona de la ciudad. Este repunte de altercados y sucesos vandálicos reaviva el malestar vecinal por la seguridad ciudadana tras los acontecimientos vividos en la ciudad autónoma desde finales del mes de julio.