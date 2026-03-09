La manifestación del Día Internacional de la Mujer en Madrid se vio alterada este domingo por la irrupción de un grupo de ideología ultraderechista. Según han confirmado fuentes policiales este lunes 9 de marzo, diez personas vinculadas al grupo neonazi Núcleo Nacional fueron arrestadas en torno a las 15:00 horas por delitos de desórdenes públicos tras intentar boicotear la marcha convocada por la Comisión 8 de marzo.

Agresiones e intento de asalto al escenario

Los incidentes se produjeron al término de la manifestación en el distrito Centro. Según el relato de los hechos y la intervención de la Brigada de Información de Madrid:

Ataques a los asistentes: Un grupo de entre seis y ocho individuos irrumpió en la columna de la marcha propinando golpes a las personas que participaban en la movilización.

Un grupo de entre seis y ocho individuos irrumpió en la columna de la marcha propinando golpes a las personas que participaban en la movilización. Intento de boicot al manifiesto: Uno de los detenidos trató de colarse en el escenario principal justo en el momento en que se iba a proceder a la lectura del texto final.

Uno de los detenidos trató de colarse en el escenario principal justo en el momento en que se iba a proceder a la lectura del texto final. Cargos adicionales: Además del delito de desórdenes públicos, a uno de los diez arrestados se le imputa un delito de atentado a la autoridad por enfrentarse a los agentes durante la intervención.

Respuesta de la organización ante la agresión

Las convocantes del 8M denunciaron lo ocurrido desde el propio escenario una vez controlada la situación por las fuerzas de seguridad. La Comisión 8 de marzo vinculó el ataque a la presencia de discursos de odio en la esfera pública:

«Hemos sufrido una agresión fascista; es lo que pasa cuando legitimas a la extrema derecha, pero no tenemos miedo», proclamaron las portavoces ante los miles de asistentes que permanecían en la plaza.

Identificación de los responsables

El propio grupo Núcleo Nacional ha difundido en sus redes sociales la militancia de los arrestados, jactándose de la autoría de los altercados. La operación policial, adelantada por eldiario.es, se saldó con el traslado de los implicados a dependencias policiales para el inicio de las diligencias judiciales pertinentes tras una jornada que, hasta ese momento, se había desarrollado de forma pacífica y multitudinaria.