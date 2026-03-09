El Gobierno de España recupera el espíritu de las antiguas becas Séneca con el lanzamiento de las nuevas Becas Medrano. Este programa, anunciado este lunes 9 de marzo por el presidente Pedro Sánchez, permitirá a los estudiantes de grado cursar un año académico en una universidad de una provincia distinta a la suya, contando con una subvención mensual de 900 euros para sufragar los gastos de estancia y residencia.

Requisitos y cuantía de las nuevas «Erasmus nacionales»

El programa rinde homenaje a Luisa Medrano, la primera mujer catedrática en la historia de España, y está diseñado para fomentar la movilidad a partir del segundo curso de carrera. Los detalles principales de la convocatoria son:

Dotación económica: Los beneficiarios recibirán un pago único de 8.100 euros , correspondientes a los 9 meses de duración del curso escolar (900 euros al mes).

Los beneficiarios recibirán un pago único de , correspondientes a los 9 meses de duración del curso escolar (900 euros al mes). Alcance inicial: Se estima que la primera convocatoria llegará a 2.300 estudiantes , con un presupuesto total de 18,8 millones de euros.

Se estima que la primera convocatoria llegará a , con un presupuesto total de 18,8 millones de euros. Criterios de selección: La concesión se realizará por concurrencia competitiva, priorizando el expediente académico y reservando un 5% de las plazas para alumnos con discapacidad.

La concesión se realizará por concurrencia competitiva, priorizando el expediente académico y reservando un 5% de las plazas para alumnos con discapacidad. Compatibilidad: La ayuda podrá sumarse a la beca general del Ministerio de Educación, salvo en el componente de residencia, lo que favorecerá especialmente a las rentas más bajas.

Cohesión territorial y justicia social

Durante un encuentro con estudiantes universitarios, acompañado por las ministras Diana Morant y Milagros Tolón, Sánchez ha subrayado que estas becas buscan garantizar que la situación económica de origen no sea un freno para la movilidad. El Ejecutivo incentivará especialmente los desplazamientos hacia universidades situadas fuera de las grandes ciudades para potenciar la cohesión territorial.

«Hay países que malgastan el dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas», afirmó el presidente, quien también aprovechó para recordar que este programa supone recuperar el modelo de movilidad nacional que fue suprimido en el año 2013.

Procedimiento para los solicitantes

Para acceder a la subvención, los estudiantes deberán haber obtenido previamente una plaza en el sistema SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España) y estar matriculados en una modalidad presencial que exija cambio de residencia. Al mantenerse matriculados en su centro de origen, los becarios no tendrán que abonar tasas adicionales en la universidad de destino.

Además, se ha previsto un complemento económico específico para aquellos estudiantes que deban desplazarse desde o hacia territorios extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla), asegurando que el sobrecoste del transporte no penalice a estos alumnos.