HUELVA.– La organización ecologista SEO/BirdLife ha alertado este jueves de las graves consecuencias ambientales del reciente incendio declarado en el paraje ‘El Rincón del Membrillo’, ubicado en el municipio de Almonte (Huelva). Según las primeras estimaciones de la entidad, hasta un centenar de especies silvestres y numerosos Hábitats de Interés Comunitario habrían resultado gravemente afectados por las llamas dentro del espacio protegido del Parque Nacional de Doñana.

A través de un comunicado oficial, la ONG ha subrayado que este siniestro vuelve a poner de manifiesto «la elevada vulnerabilidad de Doñana frente al creciente riesgo de incendios forestales». Un escenario crítico que, advierten, se encuentra fuertemente condicionado por un contexto de cambio climático, temperaturas inusualmente altas y la persistente presión humana sobre el entorno natural.

Un paisaje singular reducido a cenizas

De acuerdo con los datos más actualizados de los que dispone la organización, el fuego ha devastado una superficie aproximada de 400 hectáreas. El área calcinada comprende elementos clave del característico ecosistema del parque:

Flora y relieve: Sabinares, pinares y los valles interdunares, conocidos popularmente en la zona como «corrales».

Sabinares, pinares y los valles interdunares, conocidos popularmente en la zona como «corrales». Fauna afectada: Herpetofauna: Un área de especial relevancia para reptiles como la víbora hocicuda, la culebra de herradura, la culebra bastarda o la lagartija colilarga. Mamíferos: Territorio de campeo para medianos y grandes mamíferos, entre los que destaca el lince ibérico, además de poblaciones de ciervos, gamos, jabalíes, tejones, meloncillos, zorros y ginetas.



Una tragedia humana evitada por 48 horas

La organización ecologista ha calificado de «fortuna» el momento en el que se originó el fuego. El pasado domingo, los peregrinos de las hermandades de Cádiz ya habían completado su recorrido y se encontraban en la aldea de El Rocío.

SEO/BirdLife ha sido tajante al advertir el peligro potencial: de haberse declarado el incendio tan solo 48 horas antes —en pleno tránsito de más de 10.000 personas acompañadas por cientos de vehículos todoterreno, tractores, carros y caballos— el país «podría estar hablando de una tragedia de enorme magnitud».

Exigencia de medidas: Revisar el modelo de actividades multitudinarias

Para la entidad conservacionista, este episodio debe marcar un punto de inflexión que obligue a reforzar la prevención y a revisar con urgencia la gestión de los eventos multitudinarios dentro de Doñana, especialmente en fases de alto riesgo como el episodio de calor extremo vivido este mes de mayo.

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